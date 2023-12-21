Кандидат в президенты от "Новых людей" подаст документы в ЦИК 25 декабря

Фото: телеграм-канал "Партия "Новые люди"

Кандидат в президенты от партии "Новые люди", которого определят на съезде 24 декабря, подаст документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) 25 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии.

"25 декабря кандидат от партии "Новые люди" подаст документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата на выборах президента Российской Федерации", – говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что партия будет рассматривать в кандидаты лидера Алексея Нечаева, вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова и замруководителя думской фракции Сардану Авксентьеву.

Гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков ранее предположил, что итоговый перечень кандидатов в президенты РФ будет готов к февралю. Туда войдут Владимир Путин, а также политики от партий ЛДПР, КПРФ и "Новых людей". Более того, выдвинуться смогут один или два кандидата, которые соберут подписи.

Впервые выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

