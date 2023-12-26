О намерении участвовать в выборах президента РФ заявили 33 человека – ЦИК

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В настоящее время 33 человека планируют участвовать в президентских выборах в следующем году. Об этом рассказал замглавы Центризбиркома России Николай Булаев, слова которого приводит РИА Новости.

"В итоге всего 33, мне кажется <…> Заявлялись 33", – отметил он.

Впервые выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков предположил, что итоговый перечень кандидатов в президенты РФ будет готов к февралю. В него войдут Владимир Путин, а также политики от партий ЛДПР, КПРФ и "Новых людей" и один или два кандидата, которые соберут подписи.



Владимир Путин подал документы в ЦИК для регистрации на выборы президента РФ