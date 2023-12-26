Надеждин подал документы в ЦИК для участия в выборах президента РФ

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Депутат из Долгопрудного Борис Надеждин подал документы в ЦИК для участия в выборах президента в следующем году. Об этом пишет ТАСС.

Надеждин является кандидатом от партии "Гражданская инициатива". Для того чтобы его кандидатуру утвердили, депутату необходимо собрать 100 тысяч подписей, однако не более 2,5 тысячи в каждом российском субъекте.

Ранее стало известно о выдвижении Надеждина в качестве кандидата в президенты России. Решение внутри фракции "Гражданская инициатива" было принято единогласно в ходе тайного голосования. В общей сложности за его кандидатуру проголосовали 60 делегатов.

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что более 30 человек претендуют на выдвижение в качестве кандидатов на пост президента России.

Гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков предположил, что итоговый перечень кандидатов в президенты РФ будет готов к февралю. В него войдут Владимир Путин, а также политики от партий ЛДПР, КПРФ и "Новых людей" и один или два кандидата, которые соберут подписи.



Владимир Путин подал документы в ЦИК для регистрации на выборы президента РФ