Съезд "Гражданской инициативы" выдвинул Надеждина кандидатом в президенты РФ

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Съезд фракции "Гражданская инициатива" выдвинул кандидатом на выборы президента России, которые пройдут в марте 2024 года, подмосковного депутата Бориса Надеждина. Об этом передает корреспондент ТАСС.

Уточняется, что решение было принято единогласно в ходе тайного голосования. В общей сложности за его кандидатуру проголосовали 60 делегатов. Отметим, что в бюллетени был только один Надеждин от данной партии.

Теперь подмосковный депутат собирается 25 декабря направить документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РФ для регистрации своей кандидатуры на выборы президента России в 2024 году.

Также Надеждин написал заявление о приеме в "Гражданскую инициативу". Съезд единогласно проголосовал за принятие депутата в партию.

Ранее съезд КПРФ выдвинул депутата Государственной думы Николая Харитонова кандидатом на выборы президента РФ. Депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов заявил, что Харитонов пойдет на выборы в составе большой команды коммунистов и управленцев.

До этого председатель ЛДПР был выдвинут на съезде партии в качестве кандидата для участия в выборах президента РФ. За него проголосовали 106 делегатов. Слуцкому предстоит подать документы в ЦИК РФ.

8 декабря 2023 года Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. 11 декабря ЦИК получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры на выборы.



"Единая Россия" единогласно поддержала выдвижение Путина на выборы в 2024 году