Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 декабря, 11:45

Политика

Ирина Винер поддержала Владимира Путина на выборах президента в 2024 году

Ирина Винер поддержала Владимира Путина на выборах президента в 2024 году

Ирина Винер выступила в поддержку Владимира Путина

Инвесторы построят в Москве логистический парк, ТЦ и два офисных комплекса – Собянин

В Москве начался сбор подписей в поддержку Владимира Путина

Владимир Путин подал документы в ЦИК для регистрации на выборы президента РФ

Рекордный товарооборот Белоруссии и Подмосковья превысит $10 млрд по итогам 2023 года

"Единая Россия" единогласно поддержала выдвижение Путина на выборы в 2024 году

Путин заявил, что Москва является одним из лучших мегаполисов в мире

"Итоги года" с Владимиром Путиным продлились 4 часа 4 минуты

Москва 24 собрала основные заявления президента на "Итогах года"

В Москве начался сбор подписей в поддержку Владимира Путина для участия в будущих выборах президента. В столице работает порядка 50 точек, они находятся в торговых центрах и общественных пространствах.

В поддержку Путина на предстоящих выборах высказываются и известные люди, в том числе представители спортивного сообщества. Это, например, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика