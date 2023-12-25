Ирина Винер поддержала Владимира Путина на выборах президента в 2024 году

В Москве начался сбор подписей в поддержку Владимира Путина для участия в будущих выборах президента. В столице работает порядка 50 точек, они находятся в торговых центрах и общественных пространствах.

В поддержку Путина на предстоящих выборах высказываются и известные люди, в том числе представители спортивного сообщества. Это, например, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.