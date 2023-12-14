"Верной дорогой идете": Владимир Путин подвел главные итоги 2023 года

14 декабря Владимир Путин подвел итоги уходящего, 2023 года в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции. За более чем четыре часа президент РФ ответил на 67 вопросов. Среди тем были спецоперация, цены на продукты, запрет абортов в частных клиниках и многое другое. Поделился Путин и личными воспоминаниями. О главных заявлениях президента – в нашем материале.

СВО

Владимира Путина спросили, когда на Украине наступит мир. По словам президента, для этого Россия должна достичь своих целей в ходе СВО. Глава государства еще раз их обозначил: денацификация и демилитаризация Украины, а также ее нейтральный статус.

"Сегодня Украина почти ничего не производит (из военной техники. – Прим. ред.). Пытаются что-то сохранить, но почти ничего не производит. Все привозят, извините за моветон, "на халяву". Но эта "халява" когда-то может и закончиться. И, судя по всему, заканчивается", – сказал российский лидер.

Также Путина спросили о вероятности второй волны частичной мобилизации. Президент подчеркнул, что никакой необходимости в этом на сегодняшний день нет. Он аргументировал это тем, что большое количество россиян подписывает контракт с вооруженными силами на добровольной основе.





Владимир Путин президент РФ На вчерашний вечер мне доложили: набрано 486 тысяч человек. И поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается. Полторы тысячи ежедневно по всей стране. <...> Будет до полумиллиона человек до конца текущего года. Зачем нам мобилизация? На сегодняшний день никакой необходимости в этом нет.

Президент высоко оценил выполнение боевых задач теми, кто был призван в первую волну мобилизации. По его словам, 14 бойцов из них получили звание Героя России. Путин поблагодарил бойцов, которые находятся в зоне СВО, и подчеркнул: "Все добровольцы должны быть в равных условиях с военными в вопросах мер господдержки".

Оценил Путин и ситуацию на фронте. По словам президента, российская армия наступает по всем направлениям. Про обозначенное Киевом украинское контрнаступление Путин заметил, что у ВСУ "не получилось нигде и ничего".

Социальная сфера

Президент заявил, что в России уже который год подряд фиксируется рост продолжительности жизни.

"Посмотрите, динамика какая: в 2021 году продолжительность жизни в России – 70,06 года, 2022 год – 72,73, в 2023-м ожидается 74 года. Все-таки это показатель, как в целом на важнейшем социальном показателе отражаются усилия государства и в сфере экономики, и в сфере социальной политики", – подчеркнул он.

Президент отметил, что, несмотря на рост расходов на оборону, государство выполняет все взятые перед гражданами обязательства. "Мы полностью выполняем все свои обязательства перед гражданами, целиком. Можно сказать, что этого недостаточно, хотелось бы больше... Но то, что государство обещает публично, все исполняется и будет исполнено", – заявил он.

Один из луганских журналистов поблагодарил главу государства за новые современные детские площадки, а также детсады и школы. На это Путин отметил, что в Луганске чисто и аккуратно, хоть и скромнее, чем в Москве.



Владимир Путин президент РФ Москва – один из лучших мегаполисов мира, это безусловно. Сегодня стала таким.

Также Путин объявил, что банки перестанут брать комиссию за оплату ЖКХ с пенсионеров.

Был затронут и актуальный вопрос насчет цен на куриные яйца. По словам Путина, одна из причин их подорожания – спрос вырос, а производство – нет. Кроме того, импорт яиц из-за рубежа не был открыт вовремя. "Сожалею и приношу свои извинения на этот счет. Это сбой в работе правительства", – признал президент.

Он добавил, что указал на проблему главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву. По мнению российского лидера, ситуация вскоре должна стабилизироваться.

Кроме того, президент заявил, что на 2024 год будет продлена программа "плоских тарифов" с фиксированной ценой полетов на Дальний Восток. Также правительство подумает над тем, чтобы пролонгировать льготную семейную ипотеку.

Также у президента поинтересовались мнением о дискуссии вокруг запрета на проведение абортов в частных клиниках. Путин обратил внимание: в этой сфере необходимо действовать очень аккуратно.



Владимир Путин президент РФ Я вспомнил о запретах в сфере антиалкогольной кампании. Это привело к употреблению суррогата, к увеличению самогоноварения и увеличению жертв от отравлений этим суррогатом. Поэтому в вопросе абортов тоже нужно действовать аккуратно.

По словам Путина, государство заинтересовано в том, чтобы будущая мать принимала решение в пользу сохранения жизни ребенка. "Но повторяю: права и свободы женщины тоже должны соблюдаться", – подчеркнул он. По мнению президента, решение проблемы абортов складывается из возвращения к традиционным ценностям, продолжения господдержки многодетных семей и наведения порядка в женских консультациях.

Также Путину рассказали о нехватке некоторых видов вакцин в ряде регионов. Президент назвал ситуацию "техническим сбоем" и пообещал, что в скором времени недочет будет исправлен. В целом проблем с вакцинацией в России нет, добавил глава государства.

Экономика

Путин заявил, что прочности российской экономики достаточно, чтобы уверенно себя чувствовать и идти вперед. Также он обозначил ключевые показатели. В частности, в 2024 году реальные зарплаты вырастут по стране в среднем на 8%, а МРОТ с начала 2024-го увеличится сразу на 18,5%. При этом безработица на сегодняшний день составляет всего 2,9%.





Владимир Путин президент РФ Такого вообще никогда не было в истории России. Это очень хороший интегрированный показатель состояния экономики.

При этом Путин заметил, что инфляция в РФ к концу года может ускориться до 8%. Однако Банк России и правительство страны работают над тем, чтобы вернуться к целевым показателям.

Спросили президента и о ситуации с отечественным самолетостроением. Путин заверил, что "россиянам будет на чем летать". По его словам, планируется изготовить свыше тысячи самолетов к 2030 году. Кроме того, российские компании выкупили часть иностранных лайнеров у зарубежных владельцев.

Один из вопросов коснулся высоких цен на отечественные автомобили. Президент заявил, что повышение стоимости на 40% – это "многовато", при этом объяснил, что это связано с проблемами импорта некоторых комплектующих. Для решения нужно заняться импортозамещением в отрасли, и эта работа идет, заверил Путин.



Владимир Путин президент РФ Вы знаете, что бы хотел подчеркнуть: те, кто думал, что у нас все рухнет, они, думаю, разочарованы – ничего не рухнуло.

Отметил Путин и развитие отечественного бизнеса: по его словам, присутствие российских брендов на отечественном рынке увеличилось на 31%.

Внешняя политика

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Президента РФ спросили о перспективах отношений с Евросоюзом. По словам Путина, решение этого вопроса зависит не только от России. При этом истоки конфликта с ЕС нужно искать в действиях Брюсселя на протяжении последних лет.





Владимир Путин президент РФ Нормализация отношений с Европой зависит не только от нас. Мы не портили эти отношения. Это с нами портили отношения, нас пытались задвинуть куда-то на второй-третий план, пренебрегая нашими интересами.

Кроме того, Путин обозначил готовность выстраивать отношения с США, так как "это важная и нужная страна". Однако фундамента для нормализации отношений пока нет, заявил российский лидер.

Спросили президента и о конфликте Израиля и Палестины. Ситуацию там Путин охарактеризовал как "катастрофу". Россия постоянно предлагает свою помощь и ведет соответствующие переговоры с лидерами разных стран, заявил президент.

Также Путину задали вопрос об уровне отношений России и Китая. Президент охарактеризовал это сотрудничество как "беспрецедентное". Товарооборот государств вскоре вырастет до 220–230 миллиардов долларов.





Владимир Путин президент РФ Мы сотрудничаем и в военной области, и в экономической, и в гуманитарной. Но мы никаких блоков не создаем. И наша дружба не направлена против третьих стран, она направлена на пользу нам самим, но не против кого бы то ни было.

Оценил Путин и внешнюю политику на постсоветском пространстве. В частности, курс Молдавии и Армении в сторону Запада. Президент подчеркнул, что если Кишинев не желает работать над сотрудничеством с Москвой, "значит, так тому и быть". При этом ситуация с Арменией во многом связана с конфликтом этой страны вокруг Народного Карабаха. Путин убежден, что прекращение членства Еревана в объединениях СНГ, ЕАЭС и ОДКБ не в их интересах.

Спорт

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

На вопрос, стоит ли российским спортсменам принимать участие в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе (без флага и гимна), Путин ответил утвердительно. При этом важно оценить условия Международного олимпийского комитета (МОК) при отборе атлетов.

"Я всегда говорил: спортсмены годами тренируются, надо дать им возможность выступить на крупнейших стартах – в том числе на Олимпийских играх. Все знают, что это наш флаг, это наш спортсмен, это очевидная вещь. Поэтому я и поддерживал то, чтобы наши спортсмены ехали на такие соревнования. Но надо сейчас внимательно проанализировать, какие условия выдвигает Международный олимпийский комитет", – сказал президент.





Владимир Путин президент РФ Если искусственные условия МОК направлены на то, чтобы отсечь наших лидеров, отсечь спортсменов, которые претендуют на золотые, серебряные и бронзовые медали, обесточить сборную и показать, что российский спорт не развивается, а загибается, то надо, чтобы Минспорт и Олимпийский комитет России проанализировали и приняли взвешенное решение.

Упомянул глава государства и развитие спорта внутри страны. Путин подчеркнул, что расходы на эти цели в регионах необходимо увеличивать.

Туризм

Путин прокомментировал информацию о тестовом полете в закрытый с начала СВО аэропорт Краснодара. Решение о возобновлении работы воздушных гаваней зависит только от обеспечения безопасности. У Минобороны есть поручение постоянно мониторить ситуацию в этом направлении, заверил президент.

При этом он отметил успехи российской туротрасли. "Внутренний туризм развивается большими, хорошими темпами. И я хочу поблагодарить всех, кто работает в этой сфере. В том числе и тех, кто работает на Кубани. За повышение качества их работы. Надеюсь, что так будет дальше продолжаться", – сказал Путин.

О личном

Во время общения с журналистами и населением президент заверил, что абсолютно осознает все, что делает.





Владимир Путин президент РФ Конечно, нужно, чтобы поле зрения было широким. Надо все понимать, анализировать. Нужно уверенно идти к своей цели, если ты уверен в том, что ты делаешь. А я уверен.

На вопрос о переживаемом стрессе Путин ответил, что справиться с ним ему помогает чувство долга. По словам российского лидера, нужно стремиться к тому, чтобы сделать все для достижения главных целей.

Кроме того, президента спросили, есть ли у него "двойники", а также о вероятности, что людей в будущем может заменить искусственный интеллект. Один из вопросов российскому лидеру и вовсе задал "он сам": внешность и голос воссоздала нейросеть. В первую очередь Путин заверил: "Никаких "двойников" у него нет".





Владимир Путин президент РФ Я смотрю, вы можете быть на меня похожим и говорить моим голосом. Но я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек – этим человеком буду я.

В выборе между оливье и селедкой под шубой президент сделал акцент на "смотря, что закусывать". Рассказал Путин и о том, кем мечтал стать в юности: сначала он хотел быть летчиком, но в дальнейшем интересы перекинулись на разведчика. "И я, как вы знаете, стал им", – добавил российский лидер.

Также Путин сказал, что предостерег бы себя образца 2000 года от излишнего доверия к Западу, но в целом сказал бы: "Верной дорогой идете, товарищи".

А россиянам в новогодние праздники он пожелал уделить больше внимания близким и семье, устроить совместный поход в театр или на выставку, вести активный образ жизни.