Парк "Сказка" убрал композицию с шуточными детскими надгробиями

Фото: телеграм-канал "Парк развлечений "Сказка"

После общественного резонанса, который вызвала композиция с шуточными "надгробиями непослушных детей", администрация московского парка развлечений "Сказка" решила убрать ее. Об этом сообщается в телеграм-канале организации.

Представители парка обратили внимание, что композиция перед Домом страха оставалась неизменной более двух лет. При этом в течение всего этого времени организация не получила ни одного негативного отзыва по этому поводу. В администрации отметили, что многие посетители относились к ней с юмором.

"Мы высоко ценим мнение гостей. И в связи с неоднозначной реакцией пользователей по вчерашнему видео руководство парка приняло решение композицию убрать. Сейчас мы прорабатываем альтернативное оформление зоны", – заявили представители парка.

Фотографии с "детскими надгробиями" в парке "Сказка" начали распространяться в социальных сетях 29 мая. На кадрах можно было рассмотреть такие надписи, как "лез через ограждения", "мешал всем отдыхать", "лез без очереди" и подобные.

Ранее в пресс-службе организации, комментируя эту композицию, заявляли, что она органично вписана в хоррор-пространство парка. Отмечалось, что она особенно нравится молодежи и многие молодые люди даже фотографировались с "детскими надгробиями".