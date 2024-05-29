В парке "Сказка" прокомментировали информацию об установке шуточных надгробий детям

Фото: телеграм-канал "Москва24"

Надгробия с надписями о непослушных детях, которые появились в столичном парке "Сказка", установлены около "дома страха" и являются частью хоррор-пространства. Об этом сообщили в пресс-службе парка, передает "Газета.ру".

Ранее в Сети появились фотографии из парка, где были установлены "воспитательные" надгробия для непослушных детей. На одном из видео можно разглядеть такие надписи на камнях, как "топтал газон", "кричал в парке", "лез без очереди" и другие.

В пресс-службе отметили, что пространство существует в парке уже не первый сезон и никогда вопросов от посетителей не было. Там указали, что такая хоррор-история больше нравится молодежи, которая там даже фотографируется.

"Мы постоянно работаем с обратной связью с нашими гостями. После каждого посещения нам гость может поставить комментарий, и за все время существования вот этой зоны никогда не было вопросов", – уточнили в пресс-службе и добавили, что шуточные надгробия органично вписаны именно в ту часть парка.

Отмечается, что в парке есть зоны для людей разных возрастов. По информации "Сказки", есть экстрим-зона, зона семейных аттракционов, зоны для малышей, "Страна смешариков" и другие.

"Как у большого парка развлечений, у нас есть такие зоны, как лабиринт страха, дом страха – хоррор-пространства, которые стилизуются", – объяснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге установили гранитную плиту в честь 300-летнего юбилея города. Однако некоторым жителям это напомнило могильную плиту. По их словам, горожан смутил не только материал объекта, но и выбитые на нем даты (1723–2023), которые напоминают годы жизни.

Мэрия Екатеринбурга отреагировала на слова жителей и заявили, что объект не похож на надгробие и менять его не будут.

