13:04Происшествия
Памятник Пушкину облили краской в Риге
Фото: телеграм-канал "Посольство России в Латвии"
Неизвестные облили краской памятник поэту Александру Пушкину в центральном парке Риги, сообщает посольство РФ в Латвии в своем телеграм-канале.
В диппредставительстве рассказали, что празднование Дня независимости Латвии началось с акта вандализма в отношении памятника великому русскому поэту.
"Такие вот духовно-нравственные ориентиры превалируют в современном латвийском обществе. Делайте выводы", – сообщила дипмиссия.
Латвия 18 ноября отмечает государственный праздник в честь провозглашения независимости в 1918 году.
Ранее немецкие СМИ сообщали, что несколько человек забросали российское посольство в Германии бутылками и баллонами с красной краской, попав по воротам и перилам на территории дипмиссии.
До этого неизвестные облили красной краской здание генерального консульства России в Нью-Йорке. До этого российские дипломаты дважды обращались в Госдепартамент США с просьбой усилить меры безопасности у здания генконсульства, однако просьбы были проигнорированы.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!