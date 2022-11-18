Памятник Пушкину облили краской в Риге

Фото: телеграм-канал "Посольство России в Латвии"

Неизвестные облили краской памятник поэту Александру Пушкину в центральном парке Риги, сообщает посольство РФ в Латвии в своем телеграм-канале.

В диппредставительстве рассказали, что празднование Дня независимости Латвии началось с акта вандализма в отношении памятника великому русскому поэту.

"Такие вот духовно-нравственные ориентиры превалируют в современном латвийском обществе. Делайте выводы", – сообщила дипмиссия.

Латвия 18 ноября отмечает государственный праздник в честь провозглашения независимости в 1918 году.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что несколько человек забросали российское посольство в Германии бутылками и баллонами с красной краской, попав по воротам и перилам на территории дипмиссии.

До этого неизвестные облили красной краской здание генерального консульства России в Нью-Йорке. До этого российские дипломаты дважды обращались в Госдепартамент США с просьбой усилить меры безопасности у здания генконсульства, однако просьбы были проигнорированы.

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