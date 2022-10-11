Посольство РФ в ФРГ подтвердило акт вандализма в отношении здания дипмиссии

Фото: ТАСС/Kay Nietfeld/dpa/picture-alliance

Посольство РФ в Берлине подтвердило, что вечером 10 октября на здание дипмиссии напали вандалы, которые бросили на него силиконовые шарики и бутылки с краской, сообщает РИА Новости.

В результате происшествия никто не пострадал. Последствия инцидента оперативно устранили.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что несколько человек забросали российское посольство в Германии бутылками и баллонами с красной краской, попав по воротам и перилам на территории дипмиссии.

5 октября сообщалось, что неизвестный облил красной краской забор вокруг здания посольства Украины в Чехии. Злоумышленник также замазал краской доску объявлений и ступеньки у входа в диппредставительство. По некоторым данным, личность подозреваемого уже установлена. Ему грозит ответственность по уголовной статье о порче чужого имущества.

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