Забор у посольства Украины в Чехии облили краской

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Неизвестный облил красной краской забор вокруг здания посольства Украины в Чехии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пражской полиции.

"Неизвестный преступник облил красной краской забор дома по улице Шарля де Голля в районе Прага-6", – рассказали в правоохранительных органах.

Отмечается, что злоумышленник также замазал краской доску объявлений и ступеньки у входа в диппредставительство. По некоторым данным, личность подозреваемого уже установлена. Ему грозит ответственность по уголовной статье о порче чужого имущества.

Ранее неизвестные облили красной краской здание генерального консульства России в Нью-Йорке. До этого российские дипломаты дважды обращались в Госдепартамент США с просьбой усилить меры безопасности у здания генконсульства, однако просьбы были проигнорированы.



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