Вандалы наклеили стикеры в поддержку Украины на надгробия знаменитостей в Париже

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Вандалы испортили памятники известным деятелям культуры на парижском кладбище "Пер-Лашез", наклеив на них стикеры в поддержку Украины. Об этом сообщает Life.ru.

На наклейках указана надпись "Если бы я был жив, то поддержал бы Зеленского". Такие стикеры появились на надгробиях Оскара Уайльда, Эдит Пиаф, Оноре де Бальзака и Джима Моррисона.

Кроме того, вандалы осквернили памятники на могилах Айседоры Дункан, Фредерика Шопена и Жоржа Роденбаха.

Ранее в мае сообщалось о розыске вандала, облившего желтой и голубой красками историческое здание в Евпатории – в нем располагается городская администрация. Впоследствии мужчина был задержан.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

