Вандал облил желтой и голубой красками здание мэрии Евпатории

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Полиция разыскивает вандала, облившего желтой и голубой красками историческое здание в Евпатории, где располагается администрация города. Об этом сообщает РИА Новости.

Советник главы Крыма Олег Крючков рассказал, что ночью камеры зафиксировали человека в маске, который это совершил. В настоящее время коммунальные службы уже привели фасад здания в порядок.

Здание, в котором располагается администрация города, расположено на Театральной площади Евпатории. Его построили в 1908 году в стиле модерн для Федора Овчинникова, поэтому здание известно как Дом Овчинникова. Его спроектировал главный архитектор города Адам Генрих, который определил облик центральной части Евпатории в начале XX века. В 2016 году здание было признано объектом культурного наследия России регионального значения как памятник градостроительства и архитектуры.

В марте было возбуждено уголовное дело против военнослужащих, осквернивших памятник воинам на Кубани. В соцсетях распространилась информация о том, что молодой человек в военной форме дал пощечину скульптуре двух воинов. После этого он продемонстрировал на памятнике борцовские захваты, а затем стал пинать скульптуру ногами. По некоторым данным, инцидент произошел в одной из воинских частей под Горячим Ключом.