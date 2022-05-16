Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

12:49

Вандал облил желтой и голубой красками здание мэрии Евпатории

происшествиярегионы

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Полиция разыскивает вандала, облившего желтой и голубой красками историческое здание в Евпатории, где располагается администрация города. Об этом сообщает РИА Новости.

Советник главы Крыма Олег Крючков рассказал, что ночью камеры зафиксировали человека в маске, который это совершил. В настоящее время коммунальные службы уже привели фасад здания в порядок.

Здание, в котором располагается администрация города, расположено на Театральной площади Евпатории. Его построили в 1908 году в стиле модерн для Федора Овчинникова, поэтому здание известно как Дом Овчинникова. Его спроектировал главный архитектор города Адам Генрих, который определил облик центральной части Евпатории в начале XX века. В 2016 году здание было признано объектом культурного наследия России регионального значения как памятник градостроительства и архитектуры.

В марте было возбуждено уголовное дело против военнослужащих, осквернивших памятник воинам на Кубани. В соцсетях распространилась информация о том, что молодой человек в военной форме дал пощечину скульптуре двух воинов. После этого он продемонстрировал на памятнике борцовские захваты, а затем стал пинать скульптуру ногами. По некоторым данным, инцидент произошел в одной из воинских частей под Горячим Ключом.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать