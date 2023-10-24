В мэрии Екатеринбурга отреагировали на критику жителей гранитной плиты с картой города

Фото: vk.com/Администрация города Екатеринбурга

Мэрия Екатеринбурга отреагировала на слова жителей, которых не удовлетворила гранитная плита с картой города. Об этом сообщает издание "Подъем".

В мэрии изданию рассказали, что карта выполнена из разных сортов местного гранита. Она не похожа на надгробие, заменять арт-объект не будут, а местные жители могут выражать свое мнение на этот счет.

Там же добавили, что скоро выйдет релиз по поводу данной гранитной плиты. В администрации города надеются, что после этого местные жители изменят свое мнение и, кроме надгробия, они заметят, что карта города интересная.

Гранитную плиту установили на Плотинке в честь 300-летнего юбилея Екатеринбурга. Монумент изготовили на грант Ростуризма.

Горожане рассказали, что их смутил не только материал плиты, но и выбитые даты (1723–2023), которые напоминают годы жизни. В связи с этим люди назвали арт-объект могильной плитой и начали приносить к нему гвоздики.

Ранее сообщалось, что фигура огромного льва с бронзовыми яйцами, ранее установленная в центре Екатеринбурга, переместилась на Челябинский тракт.

Фигуру городу подарила компания "Сима-ленд". Ее тайно установили в центре города в ночь на 5 октября.

Акцент бронзой на некоторых частях скульптуры участники акции объяснили несгибаемостью уральского народа, а также его силой духа.