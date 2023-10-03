03 октября, 09:30Общество
ДНК свиньи выявили в халяльной колбасе в магазине в Екатеринбурге
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Эксперты обнаружили ДНК свиньи в халяльной колбасе в магазине Екатеринбурга. Об этом сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Свердловской области.
Специалисты ведомства провели лабораторные исследования, в результате которых была выявлена фальсификация готовой мясной продукции.
"В колбасных изделиях "вареная колбаса Мусульманская" и "Докторская с мясом цыплят-бройлеров. Халяль" выявлена ДНК свиньи. Россельхознадзор уведомил производителей о несоответствии указанных на маркировке товара сведений и фактического состава продукции", – говорится в сообщении.
Вместе с этим ведомство направит результаты анализа в областную прокуратуру в целях принятия мер административного реагирования.
Ранее сообщалось, что крупные кондитерские компании холдинга "Объединенные кондитеры" намерены сертифицировать производство по стандартам халяль. В список предприятий, которые планируют осуществить это, входят Сормовская, Воронежская, Тамбовская кондитерские фабрики, "Рот-Фронт" и концерн "Бабаевский".
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