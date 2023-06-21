Диетолог призвала отказаться от свинины и баранины в жару

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В жаркую погоду следует поменять рацион питания и сократить в нем присутствие тяжелой пищи. В первую очередь речь идет о свинине и баранине, cообщает News.ru со ссылкой на диетолога Елену Соломатину.

"В рационе нужно сократить тяжелую пищу, прежде всего трудноперевариваемые белки и жиры: говядина, свинина, баранина, особенно если есть это с жареной картошкой и другими углеводами. Они тяжело перевариваются, выделяют большое количество энергии, и человеку будет жарко", – подчеркнула она.

По словам специалиста, мясо можно заменить на рыбу, курицу, индейку или кролика. Врач посоветовала добавить в меню такие молочные белки, как запеканки, сырники, молочные и кисломолочные продукты.

До этого врач-диетолог Марина Макиша рассказала, что свинина не является более жирным и тяжелым продуктом по сравнению с говядиной и бараниной. Она уточнила, что больше всего жира содержится в грудинке и шейке, чуть меньше его в лопатке и окороке. Эксперт подчеркнула, что мясо свинины не только дает чувство сытости, но и привносит в организм достаточно много полезных элементов.

Ранее была названа допустимая частота употребления красного мяса. Поскольку этот продукт обладает способностью наносить повреждения кишечнику химическими веществами нитрозаминами, злоупотребление им может повысить риск развития рака. Во избежание проблем красное мясо лучше есть не чаще чем раз в неделю.

"Доктор 24": эксперт рассказала о пользе свинины