Кардиолог назвал три самых вредных для сердца продукта

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Врач-кардиолог Олег Варфоломеев призвал сократить употребление трех продуктов, которые содержат в себе большое количество насыщенных жиров и представляются крайне вредными для здоровья сердца. Об этом он сообщил в интервью изданию "МедикФорум".

В первую очередь специалист упомянул о мясе как о самом большом источнике потребления насыщенных жиров в рационе человека. Однако речь не идет о всех видах мяса.

Самым вредным является переработанное мясо: жирный бекон, сосиски, гамбургеры и мясные консервы, а также жирное красное мясо. Людям, которые ранее страдали от сердечно-сосудистых заболеваний, Варфоломеев посоветовал быть аккуратнее при употреблении мяса.

Также врач отдельно рассказал о вреде фаст-фуда, который может увеличить потребление насыщенных жиров и количество соли в организме, что, в свою очередь, увеличит риск сердечных заболеваний.

Еще одним опасным для сердца продуктом является масло, в особенности гхи. По словам эксперта, почти две трети жира в сливочном масле составляют насыщенные жиры, а в топленом – более 50%.

Варфоломеев порекомендовал заменить продукты с маслом на пироги с овощами или с постным мясом с картофельной начинкой.

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