Эксперты призвали родителей не кормить детей насильно

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Кормление ребенка "через силу" в дальнейшем может сформировать у него нездоровые отношения с едой. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на кандидата медицинских наук, гастроэнтеролога, диетолога Екатерину Пырьеву и профессора, кандидата психологических наук Татьяну Мешкову.

Эксперты считают, что сформировать у ребенка правильные отношения с едой можно, если члены семьи будут соблюдать определенные правила. За столом, по мнению специалистов, всегда должно присутствовать хорошее настроение, а ребенку следует позволять самому решать, что именно и сколько он будет есть. Также важно несколько раз в неделю устраивать завтраки, обеды и ужины в кругу семьи.

Помимо этого, важно соблюдать график приемов пищи. Между тремя основными приемами пищи и двумя-тремя перекусами ребенку следует давать воду. После 30 минут за столом еду эксперты советуют убрать. При этом на столе не рекомендуется держать легкодоступные и вредные продукты, в частности печенья и конфеты.

Позволять ребенку принимать пищу за компьютером или телевизором не стоит, уверены эксперты. Кроме того, специалисты советуют попробовать приобщить ребенка к готовке, поскольку так он захочет съесть приготовленное им блюдо.

Специалисты Пырьева и Мешкова уверены, что в рационе ребенка от одного года до трех лет должны быть мясо (говядина, курица, свинина), рыба (треска, судак, горбуша), яйца, молоко и молочные продукты (сметана, сыр, творог), фрукты и овощи, хлеб, макароны, крупы, натуральные напитки (соки, морсы, компоты) и другие.

Яйца, творог, сыр и другие белковые продукты лучше предлагать ребенку на завтрак. Мясо и рыбу можно приготовить для него на обед, салаты эксперты советуют предлагать 2–3 раза в день. Меню ребенка должно быть разнообразным.

Педиатр Елена Игринева ранее назвала избирательность детей в еде нормальной. По ее словам, вкусовые предпочтения детей формируются и меняются по мере их роста. Она обратила внимание, что употребление пищи не должно вызывать у детей негативных эмоций.



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