Психолог заявила об опасности для ребенка, которого кормят против воли

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У ребенка, которого родители кормят против его воли, формируются плохие пищевые привычки: вредные перекусы, использование гаджетов за едой, а также заедание. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на детского психолога и сооснователя детского сада Infant School Хамовники Наталию Дербеневу.

По ее словам, дети хорошо чувствуют свой организм, из-за чего способны контролировать количество съедаемого. Однако многие родители об этом не знают, поэтому кормят их насильно.

Если пищевое насилие становится нормой в семье, то это отражается на психоэмоциональном состоянии ребенка. Последствия могут даже перейти во взрослую жизнь. Эксперт заявила, что в этой ситуации ребенок привыкает есть даже тогда, когда он не голоден.

"Если человека постоянно закармливают со словами: "Это ты не голодный, но желудок-то голодный!" – ничего хорошего ждать не стоит. Со временем это перерастает в настоящее расстройство пищевого поведения и может привести к проблемам с ЖКТ, а также к набору веса", – отметила Дербенева.

По ее словам, при отказе от пищевого насилия может появиться тревога. Отклонение от этой нормы может смущать человека, в связи с чем лечиться от РПП становится тяжело.

Ранее практикующий клинический психолог Арина Миллер рассказала, что ограничения в пище, сильные физические нагрузки, искаженное восприятие внешнего вида могут быть признаками РПП у детей. Некоторые подростки могут даже начать считать калории, постоянно взвешиваться, пристально рассматривать себя в зеркале и так далее.

"Доктор 24": расстройства пищевого поведения