Диетолог рассказала, как правильно употреблять сезонные ягоды

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Сезонные ягоды лучше употреблять в свежем виде без обработки, чтобы получить максимальную пользу для здоровья. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

"Ягоды желательно есть в целом виде, никак их не измельчая. Даже когда мы просто режем клубнику на кусочки или делаем смузи, казалось бы, это все свежеприготовленное. Но при этом увеличивается площадь соприкосновения ягод с кислородом и часть витаминов, антиоксидантов разрушается. Они подвергаются окислению", – пояснила специалист.

Вместе с тем в ягодах, которые подверглись термической обработке, еще меньше полезных веществ.





Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук При варке разрушаются витамины С и группы B. Традиционное приготовление варенья с обычным сахаром – это просто перевод продуктов. Потому что часть витаминов разрушится, а сахароза будет повышать уровень глюкозы в крови.

Если все же хочется сварить варенье, лучше добавлять в него не сахар, а трегалозу. "Это природный сахар, который очень хорошо консервируется. Сахарозу организму нужно куда-то деть, напрягать поджелудочную железу, а трегалоза никак не напрягает нашу инсулиновую систему, не дает сильного скачка сахара в крови", – заключила диетолог.

Ранее россиянам напомнили о полезных свойствах черники. Эта ягода богата различными элементами, например витамином C. Кроме того, в ней присутствуют вещества антоцианы, которые относятся к антиоксидантам. Употребление черники благотворно воздействует на сосудистую стенку, а также помогает поддержать сумеречное зрение. Рекомендуется съедать от 150 до 250 граммов этой ягоды в день.

