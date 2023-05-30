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11:09

Общество

Врач рассказал, кому нельзя есть черешню

Фото: 123RF/dejan82

Черешню не рекомендуется употреблять при склонности к аллергии и заболеваниях желудка в стадии обострения. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Прежде всего стоит помнить, что черешня может вызвать аллергическую реакцию. Поэтому ее лучше не есть при предрасположенности к аллергии, отметил эксперт.

Черешню нельзя есть больным с язвой и гастритом в момент обострения, потому что она раздражает слизистую желудка. Вне обострения ягоду есть можно, но с осторожностью.
Михаил Гинзбург
врач-диетолог

"Также с осторожностью черешню можно есть, но в небольших количествах, при ожирении и сахарном диабете. Нужно понимать, что эта ягода достаточно сладкая, поэтому ее потребление лучше контролировать", – заключил эксперт.

Ранее россиянам напомнили, с какими неприятностями они рискуют столкнуться при употреблении клубники. Помимо аллергической реакции на эту ягоду, стоит учитывать, что ее семена могут представлять опасность для пациентов с заболеваниями ЖКТ, поскольку будут раздражать слизистую. Кроме того, если клубнику обработали от вредителей химикатами, то последние тоже способны навредить здоровью.

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