Врач предупредила об опасности употребления клубники

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Клубника может вызвать аллергию, отравление и обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

"Клубника может быть причиной явной аллергической реакции и спровоцировать покраснение, зуд кожи, крапивницу и даже отек Квинке", – предупредила специалист.

Кроме того, семена клубники могут представлять опасность для людей, страдающих от проблем с желудочно-кишечным трактом.





Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Клубника усыпана зернышками с ворсинками. Эти семечки вообще не перевариваются и могут царапать слизистую. Если у человека гастрит, язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки, то это будет такой раздражающий фактор, который может спровоцировать обострение данных заболеваний.

Стоит учитывать и то, что для защиты клубники от вредителей ее нередко обрабатывают химическими препаратами. Последние тоже способны нанести вред здоровью. "Пестициды, фунгициды и другие средства обработки, естественно, опасны в плане гепатотоксичности и нефротоксичности, то есть они нарушают функцию печени и почек", – подчеркнула Мухина.

В связи с этим специалист рекомендует употреблять не более 200 граммов клубники в день. "Если вы съедите больше, есть риск просто превысить дозу по какому-то веществу и получить интоксикацию, отравление. Это будет настоящая проблема, которую придется лечить уже в токсикологии", – заключила эксперт.

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