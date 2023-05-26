11:26Общество
Врач предупредила об опасности употребления клубники
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Клубника может вызвать аллергию, отравление и обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.
"Клубника может быть причиной явной аллергической реакции и спровоцировать покраснение, зуд кожи, крапивницу и даже отек Квинке", – предупредила специалист.
Кроме того, семена клубники могут представлять опасность для людей, страдающих от проблем с желудочно-кишечным трактом.
Стоит учитывать и то, что для защиты клубники от вредителей ее нередко обрабатывают химическими препаратами. Последние тоже способны нанести вред здоровью. "Пестициды, фунгициды и другие средства обработки, естественно, опасны в плане гепатотоксичности и нефротоксичности, то есть они нарушают функцию печени и почек", – подчеркнула Мухина.
В связи с этим специалист рекомендует употреблять не более 200 граммов клубники в день. "Если вы съедите больше, есть риск просто превысить дозу по какому-то веществу и получить интоксикацию, отравление. Это будет настоящая проблема, которую придется лечить уже в токсикологии", – заключила эксперт.
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