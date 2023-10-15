Фигура льва с бронзовыми яйцами переместилась из центра Екатеринбурга на Челябинский тракт

Фото: телеграм-канал "Подъём"

Фигура огромного льва с бронзовыми яйцами, ранее установленная в центре Екатеринбурга, переместилась на Челябинский тракт. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на очевидцев, заметивших скульптуру на подъезде к городу.

"Читатель заметил льва с Вайнера на Челябинском тракте. Теперь скульптура встречает и провожает на въезде в Екатеринбург", – говорится в сообщении.

Фигуру городу ранее подарила компания "Сима-ленд". Ее тайно установили в центре уральского мегаполиса в ночь на 5 октября.

Акцент бронзой на некоторых частях скульптуры участники акции объяснили несгибаемостью уральского народа, а также его силой духа. Фигура была создана и установлена за счет средств компании.

