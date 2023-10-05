Фигуру огромного льва с бронзовыми яйцами установили в Екатеринбурге

Фото: телеграм-канал "E1.RU | Новости Екатеринбурга"

В центре Екатеринбурга установили габаритную фигуру льва с позолоченной гривой, кончиком хвоста и бронзовыми яйцами. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на компанию "Сима-ленд", подарившую объект городу.

Скульптуру поставили рядом с медиаэкраном на улице Вайнера. В компании пояснили, что, перед тем как вручить Екатеринбургу подарок, изучили историю города. Оказалось, что около 30 тысяч лет на Урале жили большие львы.

"Львов на Урале больше нет, но львиный дух, дух гигантов наша земля хранит и вселяет его в новых героев. Поэтому уральцы – несгибаемый народ, мы сильные духом, и поэтому у нашего льва золотые яйца", – рассказал один из установщиков.

Оплату расходов по изготовлению и установке фигуры полностью взяла на себя компания.

До этого в халяльной колбасе одного из магазинов Екатеринбурга обнаружили ДНК свиньи. Подобное удалось выявить после исследований. На фоне произошедшего Россельхознадзор уведомил производителей продукции о несоответствии маркировке.

