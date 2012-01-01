Москвичи могут бесплатно поработать на свежем воздухе в городских парках

Лето пролетает мгновенно, поэтому хочется запомнить каждый солнечный день. И это доступно даже во время работы – стоит лишь взять ноутбук и отправиться решать дела в городские парки. Москва 24 собрала топ мест под крышей или открытым небом, где можно комфортно расположиться с компьютером и продуктивно провести день.

Воронцовский парк

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На берегу Большого пруда установлены уютные беседки с розетками. Там же можно подключиться к местному Wi-Fi, который работает на всей территории парка. А свободное от работы время стоит провести за чтением. Здесь расположен стеллаж для буккроссинга, где можно бесплатно взять книгу или оставить свою.

Адрес: Воронцовский парк, дом 3 (метро "Новаторская" или "Воронцовская").

Парк 50-летия Октября

Этот парк расположен недалеко от Воронцовского. Здесь можно посидеть на лавочках с розетками, а если погода испортится, отправиться в бесплатный коворкинг – он находится недалеко от площади Семьи. Там можно выпить воды, почитать или поработать с ноутбуком. Павильон работает с 10:00 до 20:00.

Адрес: улица Удальцова, 22А (станция метро Проспект Вернадского).

Музей-заповедник "Царицыно"

Удобная зона, где можно потрудиться и передохнуть за книгой, расположена в общем подземном вестибюле Большого дворца и Хлебного дома. Кроме того, в Малом дворце оборудован коворкинг для подростков, в котором есть все для учебы и работы над творческими проектами.

Прийти сюда можно бесплатно три раза в неделю: в среду – с 16:00 до 18:00, в субботу – с 11:00 до 15:00 и в воскресенье – с 12:00 до 16:00.

Адрес: улица Дольская, 1 (метро "Царицыно" или "Орехово").

"ГЭС-2"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Арт-пространство, где поработать с ноутбуком можно как внутри здания рядом с панорамными окнами, так и на территории березовой рощи. Много удобных столов и мягких пуфов, розетки – все в свободном доступе. Прийти сюда можно бесплатно, но предварительно нужно зарегистрироваться на официальном сайте.

Адрес: Болотная набережная, 15 (метро "Кропоткинская", "Третьяковская" и "Полянка").

Сад имени Баумана

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Здесь с июня по август работает летняя читальня библиотеки имени Некрасова. Попасть туда может любой желающий по билету, который оформляется прямо на месте. В читальне есть все, что нужно для комфортной работы: столы, скамейки, розетки и городской Wi-Fi. От дождя защитит крыша, а от темноты – дополнительное освещение.

Кроме того, в саду есть библиотека "Коворкинг", где можно не только потрудиться за столиком в тени деревьев, но и перекусить. А потом почитать или поболтать с друзьями.

Адрес: Старая Басманная улица, 15А, строение 4 (метро "Красные ворота" и "Курская").

Парк Северного речного вокзала

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Место подойдет для тех, кто хочет поработать с видом на проплывающие мимо суда и пришвартованные речные лайнеры. Wi-Fi здесь бесплатный, а технику можно зарядить в отреставрированном здании Северного речного вокзала. В свою очередь, для обустройства комфортного удаленного рабочего места на территории парка есть шезлонги, лавочки, пуфы и столики.

Адрес здания Северного речного вокзала: Ленинградское шоссе, 51 (метро "Речной вокзал").

Культурный центр "ЗИЛ"

На первом этаже находится Зимний сад – открытое пространство с панорамными окнами, пальмами и фонтанами. Для работы здесь есть уютные столики и скамейки. Там же можно найти розетки, но надо учитывать, что их немного. А после работы стоит отправиться на прогулку во внутренний парк центра. Его двери открыты с 10:00 до 21:00

Адрес: улица Восточная, 4, корпус 1 (метро "Автозаводская").