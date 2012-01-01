Более 5 тыс велосипедов доступно москвичам на пунктах проката

В столице открылся сезон аренды станционных велосипедов. Кроме того, на днях в городе заработали еще 10 бесплатных крытых парковок, где есть возможность оставить личный двухколесный транспорт. Москва 24 расскажет, как в городе развивается велоинфраструктура и где можно покрутить педали.

Новые пункты и парковки

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Более пяти тысяч велосипедов уже доступны в этом сезоне проката в столице, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, москвичи все чаще выбирают этот транспорт для поездок по городу, а для аренды в 2024 году стали доступны не только станционные, но и электровелосипеды 2.0.



Максим Ликсутов заммэра столицы по вопросам транспорта В течение сезона будем открывать станции и добавлять велосипеды.

Уточняется, что обладатели "Тройки" и карты москвича для обучающегося могут ездить бесплатно, а всего в 2024 году жители и гости города смогут арендовать более 11 тысяч велосипедов сервиса "Велобайк". Узнать обо всех тарифах можно в приложении.

Помимо этого, в городе постоянно развивается инфраструктура для владельцев личного двухколесного транспорта: например, в апреле 2024 года заработали еще 10 крытых велопарковок (теперь их стало 13). На них можно бесплатно оставить велосипед или самокат и пересесть на общественный транспорт.

Все они установлены возле крупных транспортных узлов – у станций метро "Филатов Луг", "Первомайская", "Царицыно", "Пражская", "Бибирево", "Киевская", "Некрасовка", "Печатники", "Лухмановская", "Щукинская", "Митино", "Люблино" и "Новогиреево".

"На каждой из них более 50 мест, ведется круглосуточное видеонаблюдение", – добавил Ликсутов.

Живописные веломаршруты

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Общая протяженность велодорожек в Москве тоже постоянно растет: на сегодняшний день любителям покататься на свежем воздухе доступно более 500 километров. Один из самых известных и протяженных маршрутов – "Зеленое кольцо". Это связанная сеть велотрасс, проходящая через множество парков, зеленых зон, транспортных станций города. Каждый год она продолжает расширяться: в 2023-м дорогу продлили на 26 километров: от Тимирязевского парка до "Лосиного Острова" через ВДНХ, парки "Останкино", "Яуза" и "Ростокинский акведук".

На данный момент "Зеленое кольцо" уже готово в ЮЗАО, ЗАО, СЗАО, САО и СВАО. В этом году маршрут проложат в ВАО, ЮВАО и ЮАО, а потом соединят с обустроенным участком в ЮЗАО. Планируется, что общая протяженность трассы превысит 120 километров.

Также множество велотрасс находится в столичных парках – они выделены специальной разметкой. Один из самых длинных маршрутов расположен в парке "Сокольники" – его протяженность составляет 12 километров. Начать прогулку можно у главного входа, там же находится пункт проката. Дорожка проходит по Главной аллее и Большому кругу, а затем по 1-му или 6-му Лучевым просекам, вдоль Митьковского проезда и Поперечного просека.

Также для спортсменов доступна бесплатная веломойка на Фестивальной площади, которая работает в течение летнего сезона.

В Измайловском парке веломаршрут растянулся на 4,3 километра: он начинается с аллеи Большого круга в центре парка и проходит через аллею Пролетарского входа, Народный проспект. Спортсмены проедут мимо Круглого пруда, детских площадок, музыкальной беседки, большого колеса обозрения. В парке есть два пункта проката: на Северной площади и у входа со стороны станции Соколиная Гора. Кроме того, в распоряжении гостей находится множество велопарковок.

Другой, трехкилометровый маршрут расположен в музее-заповеднике "Коломенское". Он проходит по кругу, точка старта и финиша – у дворца царя Алексея Михайловича. Трасса проходит через живописный Дьяковский фруктовый сад, Голосов овраг, белоснежный храм Усекновения Главы Иоанна Предтечи XVI века. Арендовать велосипед можно в пункте около дворца.



Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Еще одна живописная велосипедная дорожка начинается в парке искусств "Музеон" на Крымской набережной и заканчивается у метромоста на Воробьевых горах. Трасса проходит вдоль Крымской, Пушкинской, Андреевской набережных, а общая протяженность маршрута составляет восемь километров. Арендовать велосипед можно в пунктах проката в Парке Горького. Также на территории культурной зоны можно найти множество велопарковок.

А в музее-заповеднике "Царицыно" веломаршрут расположен вокруг Нижнего Царицынского пруда. Его протяженность – около 4,5 километра. Велосипед можно арендовать на лодочной станции около водоема (важно: в других местах на территории "Царицына" кататься запрещено).

Также велодорожки есть в других городских парках: