Сезон проката станционных велосипедов стартовал в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Москве начался сезон проката станционных велосипедов. Для жителей и гостей столицы доступны более пяти тысяч велосипедов, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Все чаще москвичи выбирают велосипед для поездок по городу", – цитируют Ликсутова в телеграм-канале Дептранса Москвы.

По словам заммэра, в прокате доступны не только станционные велосипеды, но и электровелосипеды 2.0. В течение сезона продолжат открывать новые станции и добавлять транспорт, уточнил он.

Обладатели карты "Тройка" и карты москвича обучающегося могут ездить бесплатно. Узнать обо всех тарифах можно в веб-приложении Велобайк.

Ранее Ликсутов рассказал, что адреса крытых велосипедных парковок добавили на карту Единого транспортного портала. Парковки для самокатов и велосипедов устанавливают возле крупных транспортных узлов. Каждая из них рассчитана более чем на 50 мест. На парковках ведется круглосуточное видеонаблюдение.