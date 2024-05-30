Депутат МГД Батышева провела праздник ко Дню защиты детей в НПЦ детской психоневрологии

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Директор Научно-практического центра детской психоневрологии, депутат Мосгордумы Татьяна Батышева провела в НПЦ детской психоневрологии праздник, посвященный Международному дню защиты детей. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Депутат рассказала, что сейчас правительство и государство делают практически все, чтобы у детей было настоящее и счастливое детство. Она добавила, что на праздник пришли много людей, которые вручили подарки, сказали теплые слова и поддержали.

Батышева отметила, что в медучреждении лечатся дети с непростыми диагнозами. Но она выразила уверенность в том, что они поправятся и смогут стать частью коллектива здоровых людей.

"У нас создана безбарьерная среда для этой категории детишек. Вы видели, как весело мы танцевали у сцены, как пели песни, мы живем интересной, дружной, прекрасной, зажигательной жизнью", – подчеркнула депутат Мосгордумы.

На празднике были жители из разных районов ЗАО, выступали творческие детские коллективы. Кроме того, поздравить детей пришел артист Родион Газманов. В ходе своего выступления он назвал День защиты детей очень важным праздником. Он считает, что взрослые обязаны обеспечить детям хорошее детство, ведь это, с его слов, лучшее время в жизни человека. Важно, чтобы воспоминания о детстве были самыми счастливыми в жизни, добавил Газманов.

Также во время мероприятия прошли спортивно-показательные выступления пациентов центра, мастер-классы и турнир по мини-футболу. Поздравить детей пришли известные спортсмены. Так, советский и российский боксер, олимпийский чемпион и заслуженный мастер спорта России Александр Лебзяк пожелал юным москвичам здоровья, счастья и благополучия.

"Занимайтесь спортом и будьте здоровы, нам нужна крепкая молодежь", – сказал спортсмен.

Ранее сообщалось, что 1 и 2 июня на ВДНХ отметят День защиты детей. Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, для юных посетителей и их родителей подготовлены бесплатные экскурсии по музеям, мастер-классы, спектакли и игры. Для участия в мероприятиях необходима предварительная регистрация.