29 мая, 11:16Город
Проезд для детей на канатной дороге в Москве будет бесплатным 1 июня
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Дети смогут бесплатно проехать на Московской канатной дороге 1 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу спортивно-туристического комплекса "Воробьевы горы".
Бесплатный проезд 1 июня предусмотрен для юных москвичей и гостей столицы в возрасте до 14 лет. Также днем на станциях канатной дороги пройдут праздничные мероприятия в честь Международного дня защиты детей.
По информации пресс-службы, на станции "Лужники" в павильоне комплекса ГТО жители смогут выполнить задание и получить сувенир. На станции "Воробьевы горы" пройдет концерт, также там детей угостят мороженым. На станции "Новая лига", которая расположена на Воробьевской набережной, проведут бесплатные спортивные мастер-классы по пляжному волейболу и полетам на трапеции.
Для участия в мероприятиях необходима предварительная регистрация.
Ранее сообщалось, что в Центральном детском магазине на Лубянке в честь праздника также подготовлена праздничная программа. Гости смогут посмотреть новые интерактивные витрины, созданные по мотивам произведений "Мойдодыр", "Доктор Айболит", "Три поросенка" и "Красная Шапочка".
Новости часа: 1 июня в Москве стартует летний сезон проекта "Мой спортивный район"