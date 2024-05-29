Проезд для детей на канатной дороге в Москве будет бесплатным 1 июня

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Дети смогут бесплатно проехать на Московской канатной дороге 1 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу спортивно-туристического комплекса "Воробьевы горы".

Бесплатный проезд 1 июня предусмотрен для юных москвичей и гостей столицы в возрасте до 14 лет. Также днем на станциях канатной дороги пройдут праздничные мероприятия в честь Международного дня защиты детей.

По информации пресс-службы, на станции "Лужники" в павильоне комплекса ГТО жители смогут выполнить задание и получить сувенир. На станции "Воробьевы горы" пройдет концерт, также там детей угостят мороженым. На станции "Новая лига", которая расположена на Воробьевской набережной, проведут бесплатные спортивные мастер-классы по пляжному волейболу и полетам на трапеции.

Для участия в мероприятиях необходима предварительная регистрация.

Ранее сообщалось, что в Центральном детском магазине на Лубянке в честь праздника также подготовлена праздничная программа. Гости смогут посмотреть новые интерактивные витрины, созданные по мотивам произведений "Мойдодыр", "Доктор Айболит", "Три поросенка" и "Красная Шапочка".