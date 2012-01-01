В Москве 1 и 2 июня пройдут мероприятия в честь Международного дня защиты детей

Ежегодно 1 июня по всему миру отмечается Международный день защиты детей. В честь этого в столице в предстоящие выходные пройдут различные праздничные мероприятия. Для горожан запланированы мастер-классы, спектакли, концерты и многое другое. О самых интересных событиях читайте в материале Москвы 24.



Научный фестиваль и цирковое шоу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Праздничные мероприятия, приуроченные к Международному дню защиты детей, пройдут в столице в субботу и воскресенье, 1 и 2 июня. Множество интересных событий состоятся в музеях, парках и других учреждениях, находящихся в ведении департамента культуры города. Они запланированы в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!".





Алексей Фурсин руководитель столичного департамента культуры В рамках фестиваля пройдет свыше шести тысяч событий, а откроется он в Международный день защиты детей масштабной программой – по всей Москве запланированы праздничные концерты, мастер-классы, игры, спектакли, кинопоказы и прочие мероприятия.

Горожан приглашают провести увлекательные выходные в 28 парках. Например, в субботу и воскресенье гостей ждут на московском детском фестивале искусств "Небо". Он пройдет в Парке Горького и будет интересен не только детям и подросткам, но и взрослым. На девяти фестивальных площадках состоится свыше сотни мероприятий. Программа включает театральные постановки и концерты, мастер-классы, квизы и не только.

Также развлечения подготовили для москвичей в парке Олимпийской деревни. Здесь на танцполе рядом с летним кинотеатром 1 июня в 16:00 пройдет цирковое представление с жонглерами, клоунами и прочими артистами. Вход на мероприятие бесплатный.

В свою очередь, в парке "Зарядье" на 2 июня запланирован научно-познавательный фестиваль "НаучФЕСТ". Он посвящен юбилеям ученых, празднующимся в 2024 году. Юных и взрослых москвичей порадуют научными шоу, интеллектуальными играми и другими развлечениями.



Шоу мыльных пузырей и заезд на самокатах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В музеях, культурных центрах и библиотеках столицы также подготовили программу к Международному дню защиты детей. В общей сложности на этих площадках состоится свыше 35 мероприятий со свободным входом. В частности, юных посетителей 1 июня ждут на парковой территории культурного центра "Новослободский". Здесь в 12:30 начнется анимационная программа "Шоу мыльных пузырей". Маленьких гостей будут развлекать загадками и трюками. Желающие смогут оказаться внутри большого мыльного пузыря и сфотографироваться.

В этот же день с детьми можно отправиться в культурный центр "Киевский". На его территории запланированы творческие мастер-классы, а также будут работать аттракционы, батуты и фотозоны. Кроме того, здесь пройдет костюмированный заезд на самокатах – самокат-фест. В конце мероприятия ожидается большая концертная программа.

Также москвичей в субботу приглашают в музей-заповедник "Коломенское". Здесь посетителей ожидает насыщенная программа. С 12:00 начнется мероприятие "Территория детства. День защиты детей в "Коломенском". Гостям предложат поучаствовать в мастер-классах, связанных с народными художественными промыслами, и подвижных играх. На мероприятии будут работать зоны творчества для всей семьи.

Вместе с тем 1 июня горожан ожидает развлекательная программа на Цветном бульваре. Здесь пройдут показы мультфильмов, концерты и театрализованные представления, шествия сказочных персонажей и многое другое. Праздник в этот раз посвящен писателю Николаю Носову и 70-летнему юбилею с того момента, как было напечатано первое издание про "Незнайку".



Бесплатное мороженое и избушка Бабы-яги

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Международный день защиты детей, 1 июня, праздничные мероприятия пройдут и в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке. Посетители до 14 лет смогут угоститься ванильным мороженым в вафельных стаканчиках, приготовленным по историческому рецепту. В общей сложности планируется раздать 10 тысяч порций угощения.

Также можно будет насладиться прогулкой по сказочным площадкам ЦДМ. К примеру, в главном атриуме на первом этаже заглянуть в бревенчатую избушку Бабы-яги. Кроме того, полюбоваться на новые интерактивные витрины, созданные по мотивам книг "Красная Шапочка", "Доктор Айболит", "Мойдодыр" и прочих. Их персонажи оживают ежедневно каждые полчаса с 10:00 до 22:00.

У входа в ЦДМ с улицы Рождественки 1 и 2 июня для юных гостей состоятся шоу мыльных пузырей. Они будут идти каждые 20 минут с 12:00 до 20:00. Также у посетителей магазина есть возможность отправиться на смотровую площадку с видом на исторический центр города. Поднимаясь туда стоит заглянуть в Музей детства, который находится на седьмом этаже здания.

