Сергей Собянин рассказал о социальной поддержке семей в Москве

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Правительство города оказывает активную поддержку столичным многодетным семьям, число которых за последнее десятилетие увеличилось более чем в три раза. Например, с начала года пособия и социальные выплаты для них проиндексированы на 5%, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, многодетные семьи входят в одну из приоритетных групп горожан.

"Это огромное достижение Москвы. Сейчас в таких семьях растут свыше 500 тысяч детей. Родители получают ежемесячные выплаты, разные компенсации и льготы, право бесплатного проезда в городском и пригородном транспорте и другую поддержку", – написал Собянин.

Он напомнил, что в Москве работают 18 семейных центров, в которых оказывают комплексную помощь тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Мэр отметил, что пять являются особыми, так как в них дети с нарушениями развития могут получить квалифицированные услуги.

Также в городе существует служба медиации, в которой опытные специалисты помогают наладить общение и мирно решить возникшие споры.

Собянин обратил внимание, что за последние 13 лет правительство столицы усиленно решало проблемы сиротства. Так, за этот промежуток времени доля детей, находящихся на воспитании в семьях, выросла в 1,4 раза. А для полноценного развития и социализации детей открыты 12 центров содействия семейному воспитанию, работают проект по имущественной поддержке приемных семей и больше 40 школ приемных родителей.

Кроме того, на сегодняшний день в Москве реализуется ряд важных социальных инициатив. Например, проект "Давай ДруЖИТЬ!". Мэр города уточнил, что инициатива уже более трех лет исполняет мечты маленьких москвичей, требующих особого внимания и защиты. Кроме того существует проект "Серебряное наставничество", который предполагает, что горожане старшего возраста из центров московского долголетия проводят время с детьми, которые остались без попечения родителей.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о запуске цифрового удостоверения многодетной семьи. Благодаря QR-коду они смогут подтвердить льготу в любом месте, а воспользоваться им может любой член семьи, в отличие от бумажного, который выдавался всего один.

В результате с конца февраля 2024 года в городе выдали уже более 2 тысяч цифровых удостоверений, а за бумажным обратилась только половина из них.