Празднование Дня защиты детей пройдет в рамках фестиваля "Лето в Москве"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Международный день защиты детей отпразднуют в столице в рамках фестиваля "Лето в Москве" в выходные, 1 и 2 июня. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на руководителя департамента культуры Алексея Фурсина.

По его словам, в программе – больше шести тысяч событий, среди которых концерты, мастер-классы, игры, спектакли и кинопоказы в 28 парках. Так, в музее-заповеднике "Царицыно" 1 июня состоится традиционный инклюзивный пикник для детей, а в парке "Сокольники" пройдет церемония награждения лауреатов конкурса грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства, которая станет частью Большого фестиваля школ искусств. На ней все желающие смогут пройти прослушивания в школы искусств и получить персональные рекомендации педагогов. Кроме того, юных посетителей пригласят присоединиться к мастер-классам по живописи и прикладному искусству.

В этот же день в 12:00 в музее-заповеднике "Коломенское" гостей ждут на мероприятии "Территория детства". День защиты детей в "Коломенском", на котором посетители смогут принять участие в различных мастер-классах, связанных с народными художественными промыслами, и подвижных играх. Тем временем на Цветном бульваре пройдут лекции, концерты, показы мультфильмов, выставка, театрализованные представления, мастер-классы, творческие мастерские и красочные шествия сказочных и театральных персонажей.

Уже в 16:00 на танцполе возле летнего кинотеатра парка Олимпийской деревни начнется цирковая программа с клоунами, жонглерами и другими артистами.

В воскресенье, 2 июня, в парке "Зарядье" организуют научно-познавательный фестиваль "НаучФЕСТ", посвященный юбилеям ученых, которые отмечаются в этом году. Мероприятие пройдет в форме квест-лабиринта с тематическими лабораториями, экспериментальными заданиями, квизами, интеллектуальными играми, научными шоу для детей и взрослых.

Парк Горького также откроет свои двери для фестиваля "Небо", который будет длиться все выходные. Зрителей будут ждать более 100 мероприятий, включающих в себя концерты, квизы, мастер-классы, спектакли и многое другое.

Помимо этого, День защиты детей отпразднуют и в столичных библиотеках, культурных центрах, а также музеях. Например, 1 июня в 12:30 на парковой территории культурного центра "Новослободский" состоится анимационная программа для детей "Шоу мыльных пузырей". Актеры "Театра дядюшки Чемодануса" подготовили трюки, загадки и салют из мыльных пузырей.

В 12:00 культурный центр "Киевский" представит насыщенную программу с батутами, аттракционами, тематическими фотозонами и самокатфест – заезд на самокатах в карнавальных костюмах.

Ранее стало известно, что праздничная программа также пройдет в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке 1 июня. Посетителям предложат посмотреть новые интерактивные витрины, которые создавали по мотивам произведений "Мойдодыр", "Доктор Айболит", "Три поросенка", "Красная Шапочка". Ежедневно каждые полчаса с 10:00 до 22:00 их герои будут оживать, а отсканировав специальный QR-код, можно будет услышать отрывок сказки.

