Почти 600 мастер-классов проведут на фестивале "Москва – на волне. Рыбная неделя"

Фото: Московские сезоны

Почти 600 творческих и кулинарных мастер-классов пройдут до 2 июня на площадках фестиваля "Москва – на волне. Рыбная неделя". Поучаствовать в них могут взрослые и дети, заявила заммэра Наталья Сергунина.

Она рассказала, что занятия будут объединены морской тематикой. Так, на 10 фестивальных площадках посетителям предложат попробовать себя в роли художников-маринистов, еще на восьми – расскажут, почему столицу называют портом пяти морей. Большинство мастер-классов будут посвящены приготовлению рыбных блюд, добавила Сергунина.

Также в пальмовой оранжерее на Тверской площади гости познакомятся с основами штурманского дела и флотской сигнальной системой. В будни в 15:00 их научат вязать морские узлы, а в 16:00 – мастерить флажки, с помощью которых передаются сообщения между кораблями. В выходные в 17:00 дети создадут украшения из лент и ракушек.

На встречах "Порт пяти морей" горожанам расскажут об особенностях столичных водоемов. Мероприятия пройдут 30 мая в 15:00 в сквере на улице Хачатуряна, 1 июня в 18:00 – в Олимпийской деревне и 2 июня в 14:00 – на улице Грекова.

Лекции "Секреты рыболова" состоятся 28 мая в сквере у станции метро "Некрасовка", на Сухонской улице, Коптевском бульваре и еще в нескольких местах. Гости узнают, какую выбрать удочку, как готовить прикормку и на что клюет крупная рыба.

Более того, каждый день с 12:00 до 20:00 у фонтана "Каменный цветок" на ВДНХ и на Школьной улице проходят творческие занятия и уроки живописи. Всем участникам предложат освоить основы оригами, написать морской пейзаж и послушать об отечественных художниках-маринистах.

Московские повара также подготовили гастрономические мастер-классы для фестиваля, в рамках которых желающие научатся готовить рыбные блюда. 29 мая в 13:00 на бульваре Дмитрия Донского гости будут лепить пельмени из рыбы. В последний день весны, 31 мая, на улице Теплый Стан в 16:00 москвичи и гости столицы сделают риет из форели, а 1 июня в 13:00 – брускетты с сайрой, печенью трески и паштетом из тунца. В этот же день в 17:00 в Зеленограде, на Ореховом бульваре и Святоозерской улице жители приготовят салат "Мимоза" по ГОСТу.

С 28 по 31 мая в 18:00 в студии рынка "Москва – на волне" проведут мастер-классы по приготовлению ухи из окуня, 1 и 2 июня в 12:00 запекут кальмара с овощами на гриле, а в 18:00 сделают форшмак из сельди с хлебом. Еще на 15 фестивальных площадках молодые кондитеры под руководством наставников украсят съедобным декором имбирное печенье в форме рыб.

Ранее стало известно, что гости фестиваля "Москва – на волне. Рыбная неделя" за первые три дня купили свыше 22 тонн рыбы и морепродуктов. Всего за это время фестивальные площадки посетили более 550 тысяч человек.

