Императорские устрицы и дальневосточные трепанги – такие деликатесы привезли в Москву в рамках гастрофестиваля "Рыбная неделя". В 2024 году рыбу и морепродукты будут продавать более чем на 30 площадках по всему городу. Среди необычных товаров есть мурманский краб и курильская скумбрия.

К программе "Рыбной недели" присоединились также 300 ресторанов. Они устраивают дегустации и мастер-классы. Участников можно узнать по наклейке с логотипом фестиваля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

