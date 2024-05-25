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25 мая, 08:15

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Деликатесы привезли в Москву в рамках гастрофестиваля "Рыбная неделя"

Деликатесы привезли в Москву в рамках гастрофестиваля "Рыбная неделя"

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Императорские устрицы и дальневосточные трепанги – такие деликатесы привезли в Москву в рамках гастрофестиваля "Рыбная неделя". В 2024 году рыбу и морепродукты будут продавать более чем на 30 площадках по всему городу. Среди необычных товаров есть мурманский краб и курильская скумбрия.

К программе "Рыбной недели" присоединились также 300 ресторанов. Они устраивают дегустации и мастер-классы. Участников можно узнать по наклейке с логотипом фестиваля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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