"Безопасный город": аварийность в столице снизилась на 4%

Благодаря развитию дорожной инфраструктуры аварийность в столице снизилась на 4% с начала года. Согласно проектам ЦОДД, с января 2024-го на улицах столицы произошло больше 120 изменений.

Городские службы оборудовали новые светофоры, пешеходные переходы, добавили дополнительные полосы и изменили в некоторых местах скоростной режим. Особое внимание в последний месяц специалисты уделяют дорожной разметке. Подробнее – в программе "Безопасный город".

