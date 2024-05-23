Движение транспорта ограничат в Москве 26 мая

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23 мая, 21:35

Транспорт

"Безопасный город": аварийность в столице снизилась на 4%

"Безопасный город": аварийность в столице снизилась на 4%

Москвичам рассказали о главных новостях 23 мая

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Эксперт высказалась о развитии беспилотного транспорта в России

Благодаря развитию дорожной инфраструктуры аварийность в столице снизилась на 4% с начала года. Согласно проектам ЦОДД, с января 2024-го на улицах столицы произошло больше 120 изменений.

Городские службы оборудовали новые светофоры, пешеходные переходы, добавили дополнительные полосы и изменили в некоторых местах скоростной режим. Особое внимание в последний месяц специалисты уделяют дорожной разметке. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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Программа: Безопасный город
транспортвидеоАлександр Астахов
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