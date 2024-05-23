Движение транспорта ограничат в Москве 26 мая

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23 мая, 12:45

Транспорт

Дептранс Москвы напомнил, что передвигаться на СИМ в метро и на МЦД запрещено

Дептранс Москвы напомнил, что передвигаться на СИМ в метро и на МЦД запрещено

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Передвигаться на велосипедах и СИМ в метро, на МЦК, МЦД и по их подуличным переходам запрещено. Об этом сообщили в Дептрансе Москвы.

В ведомстве рассказали, что в вестибюлях и на эскалаторах всех станций метро запущены специальные аудиосообщения, напоминающие пассажирам о правилах перевозки велосипедов и самокатов. Кроме того, на платформах разместили плакаты и указатели с иллюстрациями.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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