Дептранс Москвы напомнил, что передвигаться на СИМ в метро и на МЦД запрещено

Передвигаться на велосипедах и СИМ в метро, на МЦК, МЦД и по их подуличным переходам запрещено. Об этом сообщили в Дептрансе Москвы.

В ведомстве рассказали, что в вестибюлях и на эскалаторах всех станций метро запущены специальные аудиосообщения, напоминающие пассажирам о правилах перевозки велосипедов и самокатов. Кроме того, на платформах разместили плакаты и указатели с иллюстрациями.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

