Камеры в Москве начали фиксировать остановку на направляющих островках

Фото: телнграм-канал "Дептранс Москвы"

Столичные камеры начали фиксировать стоянку на направляющих островках, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.



В ведомстве напомнили, что эта разметка позволяет безопасно разделить движущиеся потоки автомобилей, например, перед перекрестком. При этом парковка на островке нередко становится причиной ДТП, поскольку оставленные машины загораживают обзор другим участникам дорожного движения.

Камера, которая фиксирует остановку на направляющем островке, появилась на набережной Академика Туполева. Первые зафиксированные нарушения уже направили в Госавтоинспекцию. По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, на оставленные там автомобили часто жаловались автомобилисты.

Штраф за подобное нарушение в Москве и Санкт-Петербурге составляет 2,5 тысячи рублей.

В январе камеры столичного Центра организации дорожного движения начали фиксировать нарушение правил проезда около трамвайных остановок в городе. Установленные около объектов камеры фиксируют траекторию и скорость движения автомобиля, а также делают несколько снимков. Размер штрафа за нарушение составляет 1,5 тысячи рублей.

В дальнейшем камеры планируют установить и на других площадках, где чаще всего происходят дорожные инциденты. Для безопасности пассажиров на столичных трамвайных остановках постепенно обустраивают приподнятые платформы с "островками безопасности" и платформы венского типа.