Движение транспорта ограничат в Москве 26 мая

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23 мая, 11:30

Транспорт

Депутаты Госдумы предложили запретить катание на моноколесах на дорогах общего пользования

Депутаты Госдумы предложили запретить катание на моноколесах на дорогах общего пользования

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Депутаты ГД выступили с инициативой запретить эксплуатацию моноколес на дорогах общего пользования. По мнению главного редактора журнала "За рулем" Максима Кадакова, подобные решения должны касаться всех видов средств индивидуальной мобильности.

Ограничения использования СИМ уже действуют в некоторых парках Москвы. Среди них – парк Горького, музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское", усадьба "Измайлово", парк "Сокольники", главный ботсад имени Цицина и парк ВДНХ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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