В Парке Горького ввели временный запрет на электросамокаты

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Временное ограничение на пользование электросамокатами ввели на определенном участке территории в столичном Парке Горького в связи с работами по благоустройству. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе парка.

Арендованные электросамокаты будут автоматически снижать скорость до 0 километров в час на участке от главного входа Парка Горького до Андреевского пешеходного моста. Кроме того, на этой территории будут вывешены таблички, предупреждающие о временном ограничении.

"Всех владельцев СИМ также просим выбирать альтернативные пути объезда Партера", – уточнили представители парка.

В пресс-службе подчеркнули, что запрет на использование средств СИМ позволит создать безопасные условия для прогулок в Партере, который является популярной частью парка у посетителей.

Ранее в список медленных зон для СИМ в Москве включили еще 20 улиц. Новый скоростной режим будет действовать с понедельника по среду с 20:00 до 03:00, а также с четверга по воскресенье с 18:00 до 03:00. В указанные периоды скорость движения СИМ будет ограничиваться 10 километрами в час.

