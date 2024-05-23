Московские школьники смогут участвовать в экспедициях на Южный полюс

Для московских школьников откроют новое экспедиционное направление – Южный полюс. Интерес к его изучению у ребят поддержала заммэра столицы Анастасия Ракова, которая встретилась с юными участниками Большой арктической экспедиции.

Впервые такая экспедиция с участием столичных школьников состоялась 6 лет назад. С 2018 года около 40 тысяч учеников приняли участие в разных мероприятиях на арктическую тематику.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.