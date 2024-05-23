Движение транспорта ограничат в Москве 26 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 мая, 07:30

Общество

Московские школьники смогут участвовать в экспедициях на Южный полюс

Московские школьники смогут участвовать в экспедициях на Южный полюс

Мастер-классы и встречи с педагогами организовали на днях открытых дверей в колледжах

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги Московской олимпиады школьников

Новое экспедиционное направление откроют для московских школьников

Руководитель Рособрнадзора рассказал о проведении ЕГЭ в 2024 году

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги Московской олимпиады школьников

Участники Большой Арктической экспедиции побывали в московской мэрии

Столичные энергетики переведены на усиленный режим работы в преддверии ЕГЭ

"Это Москва. Социальный блок": колледжи. Профессия сварщик

Москомархитектура представит на выставке "АРХ Москва" проекты трех крупнейших кампусов

Для московских школьников откроют новое экспедиционное направление – Южный полюс. Интерес к его изучению у ребят поддержала заммэра столицы Анастасия Ракова, которая встретилась с юными участниками Большой арктической экспедиции.

Впервые такая экспедиция с участием столичных школьников состоялась 6 лет назад. С 2018 года около 40 тысяч учеников приняли участие в разных мероприятиях на арктическую тематику.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиеобществовидеоМаксим СеликовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика