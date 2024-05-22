Участники Большой Арктической экспедиции побывали в московской мэрии. На встрече с заместителем мэра по вопросам социального развития Анастасией Раковой они рассказали, как проходило путешествие.

В экспедицию отправились 14 школьников и студентов столичных колледжей. Отряды совершили переход на лыжах по льду моря Лаптевых и приняли участие в исследованиях на гидрометеорологической станции. Чтобы отправиться в экспедицию, участники прошли специальный отбор.

Первая Большая Арктическая экспедиция, в которой участвовали столичные школьники, состоялась в 2018 году. За шесть лет около 40 тысяч учеников приняли участие в самых разных мероприятиях на арктическую тематику.

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