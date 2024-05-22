Собянин: призерам финала Московской олимпиады школьников вузы предоставят льготы

Победителями и призерами Московской олимпиады школьников стали почти 6 тысяч 300 учеников. Сергей Собянин сообщил, что им будет проще поступить в вузы. Многие учебные заведения готовы принять ребят без экзаменов.

На интеллектуальных соревнованиях дети демонстрировали как теоретические знания, так и практические навыки. Например, они работали с оборудованием в Московском планетарии, искали ответы на задания в Зоологическом музее и анализировали картины Николая Рериха на выставке в Новой Третьяковке.

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