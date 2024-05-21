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21 мая, 13:15

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Собянин: форум БРИКС "Облачный город" пройдет в "Зарядье" 18 и 19 сентября

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В Москве в "Зарядье" 18 и 19 сентября пройдет форум БРИКС "Облачный город". Об этом сообщил в телеграм-канале Сергей Собянин.

Главная тема мероприятия звучит так: "Инновации в облачных городах: будущее мегаполисов БРИКС". Гости обсудят концепцию умного города, финтех, ритейл и энергетику.

В форуме примут участие бизнесмены, ученые и лидеры из 30 стран – от Латинской Америки до Ближнего Востока. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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