Собянин: форум БРИКС "Облачный город" пройдет в "Зарядье" 18 и 19 сентября

В Москве в "Зарядье" 18 и 19 сентября пройдет форум БРИКС "Облачный город". Об этом сообщил в телеграм-канале Сергей Собянин.

Главная тема мероприятия звучит так: "Инновации в облачных городах: будущее мегаполисов БРИКС". Гости обсудят концепцию умного города, финтех, ритейл и энергетику.

В форуме примут участие бизнесмены, ученые и лидеры из 30 стран – от Латинской Америки до Ближнего Востока. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.