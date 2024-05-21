Собянин: проект "Активный гражданин" помогает делать Москву лучше

Проект "Активный гражданин" уже 10 лет помогает развивать столицу и повышать уровень жизни горожан. На нем москвичи голосуют за благоустройство общественных пространств, запуск новых маршрутов транспорта, городские мероприятия и многое другое. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

С момента запуска портала на нем провели более 6,6 тысячи голосований. В среднем в них принимают участие около 200 тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.