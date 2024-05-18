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18 мая, 13:06

Мэр Москвы

Собянин подвел итоги городской олимпиады "Музеи. Парки. Усадьбы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Свыше 60 дипломов получили московские школьники и дошкольники по результатам олимпиады "Музеи. Парки. Усадьбы". Сергей Собянин рассказал об успехах ребят в своем официальном телеграм-канале.

Мэр уточнил, что более 165 тысяч москвичей весь учебный год выполняли различные задания на городских площадках, в число которых вошли:

  • Музей городского хозяйства Москвы;
  • Музей космонавтики;
  • Дарвиновский музей;
  • парковая территория ВДНХ;
  • сад "Эрмитаж";
  • детский парк имени Прямикова.

Градоначальник отметил, что завершилась олимпиада прогулкой по центру столицы, в рамках которой участники искали уникальные адресные таблички и изображения мифических существ на зданиях.

Ранее школьники из Москвы стали победителями и призерами 58-й Международной Менделеевской олимпиады по химии.

Соревнование проходило в Китае, в нем приняли участие более 150 школьников из 26 стран мира. Золото завоевали Расул Эфендиев и Михаил Перельман, серебро – Тимур Ахмедов и Алексей Шарпило.

Собянин: сборная Москвы взяла 1 331 диплом на Всероссийской олимпиаде школьников

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