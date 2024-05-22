Собянин: в майские праздники Москву посетили 2,2 млн туристов

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

В период майских праздников Москву посетили 2,2 миллиона туристов. Об этом в своем блоге сообщил Сергей Собянин.

"Порядка 90% туристов приехали в Москву из регионов России, больше всего из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Красноярска, Новосибирска, Тюмени, Ярославля и других", – рассказал мэр, отметив, что в 70% случаев столицу выбирали для семейного отдыха.

По его словам, ежегодно на майские праздники Москва привлекает интересными мероприятиями. Фестивали "Пасхальный дар" и "Московская весна" посетили 850 тысяч человек. Еще более 400 тысяч гостей присоединились к проекту "Московский завтрак на верандах", а 10 тысяч семей стали участниками программы "Играй в Москву".

Всего же в первом квартале 2024 года столицу посетили 5,86 миллиона туристов. Это на 20% больше, чем в доковидном 2019 году. Благодаря росту числа туристов поступления в столичный бюджет выросли до 40 миллиардов рублей.

При планировании поездок в Москву Собянин рекомендовал пользоваться афишей "Russpass Журнала". Там собраны актуальные мероприятия, а также есть возможность приобрести билеты на экскурсии, в музеи и забронировать отель.

Ранее власти столицы разработали программу развития туризма до 2030 года. Собянин рассказал, что турпоток в столице будет вдвое увеличен – до 140 миллионов человек каждый год. Выручка в этой отрасли должна увеличиться до 3,6 триллиона рублей, а объем "туристических денег" в бюджете – до 500 миллиардов рублей.

