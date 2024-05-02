Собянин назвал основные задачи по развитию разных направлений туризма в Москве

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Москва стремится стать центром всех основных видов туризма, поскольку цели у приезжающих в город оказываются разные. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

"Прежде всего дальнейшее развитие получит наиболее популярный культурно-познавательный и развлекательный туризм. Ожидаем, что в 2030 году с этой целью в Москву приедут 24 миллиона гостей (46%)", – сообщил мэр.

Для достижения цели власти планируют развивать проекты на культурных и исторических площадках Москвы, в частности кинопарк "Москино", парк развлечений "Новый город" и другие.

Около 7,3 миллиона гостей в столицу в 2030 году, по оценкам экспертов, привлечет событийный туризм. Для этого в течение шести лет власти планируют улучшить фестивали "Путешествие в Рождество", "Пасхальный дар", "Московская весна" и другие.

Еще 8 миллионов человек могут приехать в Москву в 2030 году с целью делового туризма. Собянин отметил, что порядка 40% посетивших город с этой целью позже возвращаются на отдых всей семьей. Для развития делового туризма в столице будут расширять календарь различных форумов, конференций и выставок.

Число туристов с образовательной целью спустя шесть лет может достигнуть 5,8 миллиона человек. Для этого на базе технопарков и кампусов Москвы планируют создать всесезонный лагерь "Город открытий", который будет открыт для школьников и студентов из регионов.

Развитию направления медицинского туризма будет способствовать получение международной сертификации по медтуризму туроператорами. Она будет подготовлена в соответствии с едиными стандартами работы со странами ЕАЭС, ШОС и БРИКС. Число туристов с медицинской целью к 2030 году может достигнуть 1,6 миллиона человек.

Более того, в рамках развития туристической сферы в Москве к предстоящему лету планируют открыть 23 комфортабельные пляжные зоны. К 2030 году в городе на 25,7 тысячи номеров увеличится гостиничный фонд. Уровень загрузки гостиниц к этому времени, по оценкам экспертов, достигнет 80%.

В путешествиях по Москве и России туристы могут использовать сервис Russpass. Всего за несколько лет число его пользователей выросло до 2 миллионов человек. В сервисе собраны афиша мероприятий в столице, путеводители по разным городам России и другие.

Ранее Russpass составил рейтинг самых популярных мест в Москве для отдыха с детьми. В топ-4 попали развлекательно-развивающая киностудия "Союзмультпарк" на ВДНХ с AR- и VR-аттракционами, Московский зоопарк, Государственный Дарвиновский музей и маршруты программы "Играй в Москву".

