В сервисе Russpass опубликовали 5 новых маршрутов по весенней Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В цифровом туристическом сервисе Russpass появились новые варианты прогулок по весенней Москве. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"Каждый из пяти маршрутов включает больше 10 знаковых мест столицы, объединенных общей темой", – цитируют заммэра на портале мэра и правительства Москвы.

По словам Сергуниной, гости и жители Москвы смогут ознакомиться с культурными памятниками православного зодчества: Покровским, Новоспасским и Спасо-Андрониковым монастырями и несколькими храмами.

Заммэра уточнила, что специалисты также подготовили идеи для активного отдыха всей семьей и длительной прогулки по историческому центру.

Так, путешествие "Свидание с Москвой. Прогулка по тихим улицам столицы" рассчитано на два часа. Сбор участников на Таганской площади. Маршрут проходит мимо дома на Котельнической набережной, особняка Зинаиды Морозовой, Дома-музея Марины Цветаевой, Дома культуры "ГЭС-2" и других достопримечательностей столицы.

Подборка "Тарзанка, скейты и иллюзии: маршрут для активного семейного отдыха в столице" предлагает прогулку по экотропе "На склоне Воробьевых гор". Участники смогут прокатиться по канатной дороге и посетить детские площадки Парка Горького.

Также в сервисе появилась прогулка "Жемчужины православного зодчества. Маршрут по паломническим достопримечательностям столицы". Участникам представят не только храмы и монастыри, но и экспозиции Музея русской иконы и Центрального музея имени Андрея Рублева.

Создатели маршрута "Вечер пятницы в столице" рекомендуют начать с ужина в одном из столичных ресторанов. Затем отправиться в Московскую консерваторию имени П. И. Чайковского, кинотеатр "Художественный" или в театр на Малой Бронной. Все желающие смогут прогуляться по Крымской набережной и встретить рассвет в "Музеоне".

Прогулка "Пончики, Гагарин, советское детство: маршрут по волнам памяти в столице" построена на отсылках к СССР. В маршрут входят необычные дома-высотки, музеи винтажных игрушек и старинных игровых автоматов, центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ, а также одна из самых знаменитых пончиковых Москвы.

Ранее участники конкурса "Покажи Москву!" предложили свыше 300 маршрутов по достопримечательностям и интересным местам столицы. Почти каждый третий участник представил прогулку по культурной тематике.