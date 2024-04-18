Москвичам рассказали, в каких парках города есть исторические памятники

18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест. В Москве есть тысячи таких объектов: за ними бережно ухаживают, сохраняя и восстанавливая исторический облик. Рассказываем, как городские службы реставрируют памятники и где можно их увидеть.

Сберечь наследие

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На сегодняшний день в Москве насчитывается более 8,5 тысячи исторических памятников, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Это образцы деревянного зодчества, усадьбы, объекты промышленной архитектуры. Все они поддерживаются в надлежащем состоянии, подчеркнул мэр.





Сергей Собянин мэр Москвы Мы возрождаем старинные усадьбы, памятники культового зодчества, модерна и советской эпохи. За последнее десятилетие отреставрировано свыше 2 000 объектов культурного наследия.

Ранее власти города сообщили, что в Москве ежегодно восстанавливается более 200 объектов. Всего же за последние 13 лет в столице отреставрировали более двух тысяч, а с начала 2024-го выдано еще 132 разрешения на проведение различных работ.

Резиденция императрицы и имение графа

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Масштабные обновления проходят на огромном количестве локаций. Например, на территории ВДНХ: в октябре 2023 года здесь завершилась реставрация сразу двух объектов культурного наследия федерального значения – павильонов № 59 "Зерно" и № 51 "Мясная промышленность". В первом восстановили позолоченный шпиль со звездой диаметром 3,5 метра. Внутри привели в порядок потолочную живопись, лепнину залов, витражные окна, колонны, воссоздали люстры. В павильоне № 51 вернули первоначальный вид дверям парадного входа, установили на историческое место две воссозданные скульптуры быков. Внутри отреставрировали купол, керамический фонтан и многие другие элементы.

Одним из последних завершенных проектов также стала реставрация Театра эстрады на Берсеневской набережной – работы закончились в сентябре 2023-го. Специалисты обновили несущие конструкции и фасады, восстановили историческую планировку и элементы интерьера.

Также во время работ на основе архивов раскрыли панорамные витражные окна, которые когда-то были заложены в зоне открытых мраморных лестниц. Кроме того, специалисты привели в порядок украшающее сцену живописное панно с символикой СССР.





Чтобы увидеть историю своими глазами, москвичи и гости города могут посетить столичные парки. Один их таких – музей-заповедник "Коломенское". Там сохранилось 16 памятников архитектуры федерального значения. Например, церковь Вознесения Господня, заложенная в 1532 году, церковь Казанской Иконы Божией Матери, Передние и Спасские ворота, Водовзводная башня, златоглавый храм Святого Георгия Победоносца и деревянный домик Петра I.

Еще один важный объект – музей-заповедник "Царицыно". Здесь посетители могут увидеть архитектурный ансамбль Василия Баженова, созданный повелением Екатерины II в XVIII веке как ее летняя резиденция. Он состоит из Большого и Малого Дворцов, Хлебного дома, Оперного дома, Кавалерских и Оранжерейных корпусов. Также на территории стоит храм иконы Божией Матери "Живоносный источник", павильон "Нерастанкино", Башня-руина и множество других исторических объектов.



Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

А во дворцово-парковом ансамбле "Кусково", бывшем имении графов Шереметевых, каменные здания и парк были возведены в XVIII веке. Особенность усадьбы в том, что многие задумки Петра Шереметева дошли до наших дней почти без изменений. Посетители могут увидеть дворец в стиле классицизма, павильон "Грот" на берегу пруда, Итальянский дворик, Голландский домик, посвященный Петру I, и колонну со статуей Минервы – богини мудрости.

Еще один памятник садово-паркового искусства расположен в районе улицы Каретный Ряд в центре Москвы – это сад "Эрмитаж". Меценат Яков Щукин основал его в 1894 году, таким образом, в 2024-м ему исполняется 130 лет. Сейчас в саду можно увидеть три театра: "Новая Опера", "Сфера" и "Эрмитаж", летнюю эстраду, бюсты Данте Алигьери и Виктору Гюго, фонтаны и другие архитектурные формы.

А чтобы узнать больше, можно поучаствовать в акции "Дни исторического и культурного наследия", которая проходит в Москве с 18 апреля по 31 мая. Всего запланировано более 600 мероприятий: экскурсии, лекции, мастер-классы. Кроме того, найти маршруты и экскурсии по историческим местам как в парках, так и в сердце города можно на портале Russpass.