Собянин: на ВДНХ завершена реставрация еще двух исторических павильонов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

На ВДНХ завершилась реставрация двух объектов культурного наследия – павильонов № 59 "Зерно" и № 51 "Мясная промышленность". Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"В 1990-е в них находились магазины и офисы. Проделана колоссальная работа, чтобы вернуть зданиям исторический облик", – рассказал мэр.

В павильоне № 59 отреставрировали позолоченный шпиль со звездой диаметром 3,5 метра. Специалисты возобновили внутреннюю подсветку звезды, а пострадавшие от коррозии участки шпиля заменили и покрыли новым слоем сусального золота.

В самом павильоне реставраторы вернули исторический облик потолочной живописи, лепнине парадных залов, витражным окнам, колоннам и люстрам.

Работы в павильоне № 51 коснулись его дверных блоков парадного входа. Реставраторы воссоздали лаковые листья, ленты и вазоны античного рисунка из латуни, а также композиции Н. А. Конгисера "Боец с быком".

Внутри здания были приведены в порядок керамический фонтан, люстры и зеркала. Помимо этого, специалисты отреставрировали оселковый мрамор на стенах и керамическую плитку.

В дальнейшем в отреставрированных павильонах будут организовывать выставки, сообщил Собянин.

До этого после реставрации в Москве открыли главный вход Российской государственной библиотеки. Благодаря реставрации удалось сохранить первоначальный вид пространства и сделать его более доступным. Общая площадь работ составила 2,5 тысячи квадратных метров.



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